港警暫撤金鐘佈防 葉國謙控有人藉示威造成社會不安

2019-07-01 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕今（1）日是香港主權移交22週年，要求撤回《逃犯條例》的港人再度號召上街遊行，官方事前雖封鎖會議展覽中心附近大片區域，但1日凌晨就有民眾聚集到政府總部外，陸續阻斷周邊道路，與警戒的港警對峙，不料警方竟用噴胡椒霧、揮舞警棍進行清場，雙方爆發零星衝突，示威群眾只能用雨傘或自製盾牌進行防禦，身兼行政會議成員的港區人大代表、民建聯成員葉國謙則批評，有些人藉不合作運動造成社會不安。今上午約10點半警方則已先撤走金鐘一帶的佈防，今上午臨時宣布關閉的金鐘站及灣仔站也已恢復正常。

今日適逢香港主權移交22週年，香港今天8點在金紫荊廣場舉行升旗儀式，但當地不僅下雨，也有大批群眾陸續阻斷週邊道路抗議，在當地重要道路金鐘夏慤道上，示威者用鐵欄及垃圾桶等組成防線，與警方對峙，之後示威者由夏愨道靠近添美道，警方在多次警告及舉起紅旗警示之後，竟動用武力將民眾往中環方向驅離，在龍和道一帶的數百名示威者，目前退返到立法會示威區附近聚集。至於中信大廈附近的龍匯道一帶，也有大批警員手持長盾牌戒備。

至於官方的慶祝酒會也以下雨為由，改成從室內觀看升旗典禮，香港特首林鄭月娥致詞時則聲稱，會改變施政風格，確保施政更貼近民心、民情、民意。

據港媒最新消息指出，10點半左右警方已全面撤走金鐘一帶的佈防，包含防暴警察及速龍小隊都陸續返回警察總部，至於示威群眾則是持續聚集。至於原本在今上午臨時宣布關閉的金鐘站及灣仔站，目前已恢復正常。不過葉國謙在參加酒會後則稱林鄭月娥已就修例事件道歉，認為林鄭在民生方面已盡了力，並批評有些人藉不合作運動造成社會不安，強調不可能不追究犯罪者。警務處前處長曾偉雄也批評示威者不應妨礙其他人的活動。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法