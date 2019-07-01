蔡英文11日出訪加勒比海四友邦 過境美國2次停留4晚

2019-07-01 11:22

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文7月11日至22日將展開「自由民主，永續之旅」出訪我國加勒比海友邦，包括海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞等四國，並安排過境美國2次共停留4晚，不同於過往必須在24小時內離境。

總統府今天上午舉辦記者會，由外交部次長曹立傑進行說明。曹立傑指出，為展現對加勒比海友邦重視，持續深化與加勒比友邦關係，蔡總統將於108年7月11至22日展開「自由民主永續之旅」，因赴訪的加勒比海友邦，及此次要過境美國、都是與台灣理念相近的自由民主國家，也積極促進區域民主自由。

曹立傑指出，蔡總統訪問友邦期間，將分別會務海地總統，聖克里斯多福及尼維斯總督及總理，聖文森國總理，聖路西亞總督及總理。另將接受聖克里斯多福及尼維斯總督頒發代表該國最高榮譽的聖勳章，表彰總統在促進兩國邦誼的卓越貢獻，蔡總統同時會在國會發表演說，總統並將赴訪友邦雙邊計畫。

曹立傑說明，「自由民主，永續之旅」自7月11日中午啟程，同日抵達過境美國兩晚，13日午間離開美國前往海地訪問，13日晚間至16日訪問聖克里斯多福及尼維斯，16日至19日訪問聖文森國，17至19日訪問聖露西亞，19日離聖露西亞赴美國過境停留2晚，22日中午返抵國門，全程12天11夜。過境美國相關規劃，依據安全、尊嚴、便利、舒適原則協調中，有關結果將由總統府對外說明。

訪問團成員包括國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、僑委會委員長吳新興、立委及企業界人士。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法