維安小狀況 男子嗆總統「還我公投民主」被壓制架離

2019-06-30 20:57

［記者黃明堂／台東報導］總統蔡英文今天下午在台東市鐵花路逛市集，臨走前突有男子近距離高喊「蔡英文還我公投民主」，維安人員一湧而上，壓制拖離。

蔡英文鐵花市集之行，受到民眾熱烈回應，但在臨走前出現小狀況，一名男子對著蔡英文嗆聲「蔡英文還我公投民主」，但他一出聲，6名維安一湧而上，將他架離，壓在在草地上，他續喊「蔡英文還我公投、蔡英文還我民主」，待蔡英文離去，才讓嗆聲男子離去。

這名男子自稱是台東人，不滿修改公投法，讓公投與大選脫鈎，每2年才能辦一次公投。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法