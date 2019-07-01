台灣基進黨即日起日日擺攤推罷韓、首波到7/7

2019-07-01 07:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進黨昨晚指出，自從罷韓連署開跑以來，大批高雄市民湧入各地連署點，索取與填寫罷韓連署書，足證高雄市長韓國瑜從選前一路假、大、空話的選舉策略，到當選後各種跳票、無心市政，都被高雄人民所唾棄。

台灣基進黨身為全台唯一將中央黨部設於高雄的政黨，一路戰韓，基於對高雄人有責任，接下來將走進高雄市街頭巷尾，全面性推展罷韓運動！

基進黨公佈連署攤位與時間：7月1日晚1930-2100六合夜市入口（自立六合路口）、7月1日晚1930-2100鳳凌廣場，7月2日晚1930-2100楠梓多那之（德惠德賢路口）、7月2日晚1930-2100興中夜市（三多文橫路口）、7月3日晚1930-2100三多大遠百（中山三多路口）7月3日晚1930-2100鳳山多那之（文龍東路青年路口）、7月4日晚1930-2100美術館（美術東二路門口）、7月4日晚1930-2100三多大遠百（中山三多路口）、7月5日晚1930-2100瑞豐夜市（三民家商側邊馬路）、7月5日晚1930-2100鳳山火車站門口、7月6日下午1600-1700左營高鐵站前7-11（重信路文科街路口）、7月7日上午1000-1100勞工公園花市。

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