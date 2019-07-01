罷韓、護韓交鋒 諜戰網上攻防

2019-07-01 06:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕「你（妳）簽沒」成了高雄市民見面問候語，罷免市長韓國瑜持續連署，韓粉也有反制行動，形成諜對諜，有韓粉見罷免連署如火如荼，在「韓國瑜後援會」等粉專發動欺敵行動，佯裝「割草」民眾索取大量連署書，收集丟棄資源回收，被「臥底」的網友發現通報，雙方展開攻防。

韓粉在粉專「韓國瑜後援會」貼文，呼喚高雄在地挺韓朋友們，如果遇到有人尋求連署罷免韓市長（割草行動），就儘量多拿幾張，越多越好，然後拿去資源回收，千萬不要拒絕！罷免韓市長割草行動，傳有韓粉將反制，也掌握全市割草連署站地點。

po文內容被「臥底」的網友發現，雙方展開諜對諜情蒐游擊戰，立刻在粉專「公民割草行動」與「Wecare高雄」留言提醒，網友們見連署站越來越多，興奮不已，但紛紛互相提醒小心韓粉滲入，佯裝割草人大量索取連署書表格，企圖影響罷韓割草拔塞子行動，網友提醒有詐、有假，應謹慎核對連署資料，儘量現場、集中送達，避免中途遭掉包或丟棄。

台灣基進表示被領取的連署書近2萬份；若加上割草與Wecare及其他代收站，保守估計應已達到3萬份（第一階段門檻），昨宣布罷韓連署第一階段連署書，即將達標，預告今天將召開記者會，「公民割草行動」發起柔性遊行活動，強調並聲明沒有要包圍市政府，公民割草行動秉持著只要是跟罷韓相關活動，都熱心參與為原則，希望帶給民眾正面的力量。

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