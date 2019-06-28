市民的怒火！韓國瑜面臨罷免 陳柏惟提重要想法

2019-06-28 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜被「Wecare高雄」團隊發動罷免，正在募集30萬份連署書，要確保能成功罷免掉韓國瑜；基進黨發言人陳柏惟對此強調，早預言韓國瑜會是高雄的大災難，能和大家分享的想法是：「罷韓務必成功、組織務必團結。」

韓國瑜就任高雄市長未滿未年跑去選總統，不但被高雄各校的模範生「嗆好嗆滿」，許多高雄市民也在網路集結發動罷免這位「落跑市長」，「Wecare高雄」團隊指出，目前已與多個民間自組的罷韓社團取得連絡，未來會進行多方整合，讓罷免韓國瑜這件事能成為「中華民國歷史上第一件市長罷免案」。

陳柏惟對此提到，近期內罷免韓國瑜的消息曝光後，不少想知道資訊的民眾朋友傳訊表達關切，陳柏惟因此在26日取消各大通告，回到高雄處理各種相關工作直至深夜，他想到，「過去在韓國瑜還沒當選之前，我就已經預言他會是高雄的『大災難』」，因此現在更要跳出來戳破韓謊言。

陳柏惟補充，「罷免韓國瑜」是刻不容緩的行動，眾人無法讓韓國瑜繼續糟蹋高雄，這並非「yes or no」的問題，是「怎麼做」的問題。，只要能罷免韓國瑜，「我一定會全力以赴」，也將自己的想法分享給有相同理念的民眾，就是：「罷韓務必成功、組織務必團結。」

陳柏惟臉書全文

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