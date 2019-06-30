「0到6歲國家養」？郭台銘：因為這是嚴重國家危機

2019-06-30 17:19

〔記者卓怡君／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘昨日提出0到6歲的小孩由國家養，卻被外界打臉根本空頭支票，對此，郭台銘表示，他將在台北第三場國政願景發表會時再說明，大選前會有詳細辦法列出來，他要強調的是，沒有新生命，國家就有亡國危機，這是非常嚴重的國家危機。

郭台銘指出，台灣人口死亡交叉，出生人口一年低於18萬人，每年出生人口25-30萬人是合理數字，這當中產生很多閒置成本，婦產科醫生將是瀕臨滅種的科別，台灣生育的產值和產能可容納25-30萬新生兒，每年卻只有18萬新生兒，這閒置的成本，未來要不要編預算。

郭台銘強調，國家願意投資未來的一代，比投資蚊子館、沒用的鐵路還重要，閒置資本怎麼辦，少了新生兒，學校幼稚園怎麼辦，現在百行百業已經缺工缺人，如果不趕快鼓勵生育，18年、30年後每年人口減少，沒有人繳交健保、勞保、公保，這是很嚴重的問題，因此，他會把這件事做為優先，政府在有限預算下，要有優先順序，他一定把讓年輕人願意生、肯生，當做施政優先政策，沒有新生兒就沒有未來，這是非常嚴重的國家危機，沒有新生命，國家就有亡國的危機，至於細節要再精算，這是他十大建設工程之一，運用新的生命科學，台灣下一代會比現在更棒。

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