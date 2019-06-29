阿北遊恆春！ 逛老街「食冬粉、拾柯粉」

2019-06-29 21:39

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台北市長柯文哲已連兩屆在當選隔年出訪國境之南恆春鎮，今晚在恆春鎮長盧玉棟帶領下，到恆春老街一嘗知名的鴨肉冬粉，不少遊客捕獲野生「阿北」，搶著合照。柯P擄獲大批「柯粉」，居民笑稱，阿北「食冬粉、拾柯粉」。

柯文哲原定晚間7點抵知名鴨肉冬粉店，但先由幕僚「小牛」柯昱安搭車進老街虛晃一招，本人再搭車進場，由恆春鎮長盧玉棟接待，鴨肉冬粉店還特別清場，專門招待柯文哲一行人。

而店外早在下午6點多就擠滿耳聞「阿北」要來品嘗鴨肉冬粉的粉絲，也有聞香而來遊客不期而遇，決定留下來捕獲野生柯P；至於柯粉俱樂部的高屏義勇軍則是早早到場，穿雨衣冒雨準備迎接柯文哲。

柯粉俱樂部大約50人左右，大喊「最好的選擇『柯文哲』、更好的選擇『柯文哲』、台灣的選擇『柯文哲』」，柯文哲在歡呼聲中進入鴨肉冬粉店，快速用餐後原本準備離開，不過時間離預定行程尚早，柯文哲決定與在場民眾合照，排隊拍照人龍排得長長一列，意外獲得大批「柯粉」。接著柯文哲到基督教醫院參訪，又到東門的城東文創聚落與「南漂」的年輕人座談，最後一站則是著名的「墾丁大街」。

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