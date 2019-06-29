「小英民調已逾4成」還選嗎？ 柯P：繼續再看嘛！

2019-06-29 12:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台北市長柯文哲今天（29日）上午率市府團隊近70人，到屏東縣政府進行市政交流，一抵縣府先接受媒體聯訪，他表示，到屏東縣主要是市政交流兼觀光旅遊。

媒體接著問道，昨天公布的美麗島電子報民調，不管國民黨是由郭台銘或是韓國瑜出線，他在三腳督的情況下，民調都跌了10%，甚至只剩下18%，他怎麼看？柯文哲回答「民調本來就有高高低低，就像股票有高高低低，昨天跌到谷底就對了啊」。

媒體也問柯文哲，過去曾說蔡總統的支持度超過40%，「什麼事都沒有了」，根據昨天美麗島的民調，蔡總統已超過4成了，會影響他未來參選的決定嗎？柯P回答「那就繼續再看嘛！」

也有媒體問他，這兩天在屏東的行程算是拜票嗎？柯文哲則表示，「沒有什麼拜票啦，一方面是市政交流，一方面是觀光旅遊。」

還有人問他是否會與郭台銘合？他露出驚訝的表情問「這是從哪裡來的？不要說是聽說的，等發生再講」，他又說，怎麼每天都有奇奇怪怪的新聞。

至於接下來的雙城論壇上海行是否會與劉結一見面？柯文哲則回答，還是會再出發之前，把所有的行程寫清楚，還是會送陸委會，目前的行程裡面，對方並沒有安排國台辦官員的見面。

媒體最後再問，蔡總統昨天又說「國家主權是很重要的，有了主權，民主自由和人權才得以確保，這是各界的共識，」，問柯文哲是否認同這樣的看法，柯P則回答，「這不是問題啊，我只是不喜歡她用國家安全當幌子，她想怎麼用就怎麼解釋，這是我不喜歡的地方，沒有人說國家安全不重要啊」。

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