看完國民黨政見會「表演」 朱宥勳笑：他們壓力很大

2019-06-29 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今（29日）在台中舉辦第二場總統初選國政願景發表會，5位參選人有人唱台語歌、有人演布袋戲，還有人花時間講故事。對此，作家朱宥勳我，國民黨的各位候選人是不是壓力很大？

時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜在臉書貼出5名國民黨參選人的金句，分別為朱立倫引用茄子蛋樂團《浪流連》的歌詞，「這個風風雨雨的社會，欲怎樣開花，少年家怎樣落地。」強調自己會為年輕人解決問題；周錫瑋則即興高唱一段茄子蛋的《浪子回頭》，「佇坎坷的路騎我兩光摩托車，橫豎我的人生甘哪狗屎～」。

郭台銘則是自帶道具布袋戲人偶，高喊「素還真來囉！」韓國瑜在回答民生政見議題時，突然講古談到自己過往的經歷，還天外飛來一筆說高雄市政府「要向毒品宣戰」；另外，張亞中則高呼「台灣人比中國人更像中國人」。

對此，朱宥勳在臉書發文說，「國民黨的各位候選人是不是壓力很大。朱立倫可能在旁邊想：就跟你們說我是唯一一個正常人了吧」。網友也留言，「政見發表（X）娛樂無知老人的作秀大會（O）」、「這是鬧劇嗎」、「不正常人研究節目」、「難怪素還真好幾檔戲都不見，原來被請走了」。

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