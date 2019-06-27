罷韓社團突破20萬人 罷免細節曝光

2019-06-27 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜6月起全台「週週造勢」，遭外界批評「無心市政」，高雄民眾更是不滿，除民間團體「Wecare 高雄」要號召30萬高雄市民罷免韓國瑜，罷韓社團「公民割草行動」今也公布罷免提議書，社團參與人數更一舉突破20萬人。

去年底在高雄發起一場氣球大遊行，主打反抹黑、反霸凌，吸引超過8萬人響應的「Wecare高雄」，眼看韓國瑜上任後，市府團隊的市政荒廢、荒腔走調的各種政策或是城市觀光操作，近日也在臉書發文，要號召30萬高雄市民罷免韓國瑜。

另一個發起罷免的臉書社團「公民割草行動」也公布了罷免提議書，並指出，罷免分成3階段，第1階段為提議，須達到選舉人數的1%，依據高雄總選舉人口約228萬人，至少得需要有22814份罷免提議書，若加上誤差值，保守要蒐集至少3萬份的數量才能進入第2階段的連署。

「公民割草行動」提到，最困難的是，罷免第二階段至少需要30萬份連署書，為確保日後第二階段人數可以達到30萬、40萬以上，所以3萬份以後的各位，「我們將聯絡、通知成為連署人。」

社團也提醒提議的注意事項，罷免人必須為20歲以上且戶籍在高雄達4個月以上的市民才有資格提議，而因公職人員選罷法第77條規定，「現役軍人、服替代役之現役役男、公務人員，不得為罷免案提議人」。

臉書社團「公民割草行動」建立於2019年3月24日，至27日晚間6點參與人數衝破了20萬大關，社團強調「在這段期間內奔走各大社會運動場合、接觸公民團體、接觸各方學者、律師等專業人士，萬分謹慎，就是為了讓高雄人一起完成一場最有把握、最具歷史意義的罷免。」

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