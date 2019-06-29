政見會申論》韓國瑜12分鐘狂講古 網傻眼：還在選高雄市長？

2019-06-29 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今（29日）在台中舉辦第二場總統初選國政願景發表會，高雄市長韓國瑜在第一階段12分鐘的政見發表時間內，講得口沫橫飛、全程幾乎不看稿，但許多網友卻怒批，韓根本沒講到重點，「沒有半個政見」、「以為還在選高雄市長？」

韓國瑜首先表示，他今年62歲，有3個孩子，因為選舉抹黑的關係，孩子韓冰被說不是自己生的，反而外面生了一大堆孩子，「為了選舉，抹紅抹黑都是沒意義的」。他接著表示，他在18歲接受軍事訓練後就什麼都不怕，但現在62歲反而開始害怕，怕的是下一代的前途與國家的未來。另外他也有提到反毒及雙語教育的政策。

韓國瑜在這12分鐘發揮他口若懸河的本領，全程幾乎沒有低頭看講稿，口條順炸的程度狠甩其他四位參選人，也讓不少網友讚嘆「韓一講話人數上升好快」、「口才真好」。

但許多認真聽韓國瑜政見發表的網友們卻怒批，「不用看稿很會說沒錯，可惜肚子沒墨水」、「說出來都空話」、「沒有半個政見」、「韓一直講過去，目前提不出有啥想法」、「口若懸河，結果什麼事都沒講」。

更有人怒批，韓國瑜根本是把去年參選高雄市長的話再拿出來講，「全部都是去年高雄市長辯論的廢話」、「他是不是以為還在選高雄市長？」、「真的太扯 根本沒準備就上台講空話 到底憑啥選總統」、「韓：之前選高雄市長隨便講都上 這次也是」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法