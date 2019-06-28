為了5支箭！楊文科願意跳火坑、公開譴責反對者

2019-06-28 22:55

［記者黃美珠／竹縣報導］看似溫和的新竹縣長楊文科今天嚴肅地公開說，為了他日前才宣佈任內一定要完成的「3支大箭」外加「2支小箭」這5件大事，他願意跳火坑外，甚至會公開譴責那些用不是好的意見來反對他推動的人。

事實上，楊文科在新竹縣「地方型SBIR推動辦公室」成立記者會上公開說，那些農運、環保團體又開始要集結了、「要對付我們！」他質疑反對者不看整體新竹縣的發展，動不動就是在反對，不管是為了個人私利也好，或是就是要這樣來出名的也好，他是嚴厲的譴責！

楊文科受訪直言，因為他宣布任內除要推動原來的「3箭」：科3期、台知園區、以及AI智慧園區，還要再追加射出2支小箭，也就是新建焚化爐跟生命禮儀園區的消息曝光後，立刻引起反對台知園區的農陣、環保、以及地方人士的反對，還放話說要在內政部就把這個計畫給打掉，所以他才忍不住不吐不快。

他說，這3支箭加上2支小箭，是他任內最重要的5個計畫，他也要求縣府團隊往這個方向前進。3支箭的前半段都是國發處的工作，就是要完成都市計畫變更。

現在看到很多訊息，那些農運、環保團體，現在又開始要集結了，「要對付我們！」

他強調：只要（行得）正、計畫做得好、得到鄉親的支持，鬼都不怕！

他說，當我們（縣府）真正要去做，「你有什麼理由來反對我們？」

他還說，他真的想不通餒，這1個都市發展的必然結果就是要擴大都市計畫，竹北已經是19萬人，我們要朝向30萬人口的時候，這些土地的公共設施你要不要？要不要同時帶動產業進來？這樣我們才會發展才會經濟繁榮。

他說，很多事情要整體來看新竹縣的發展，而不是有些人動不動、你們在做我就在反對，「有個人的私利也好，或是就是要這樣來出名的也好，我是嚴厲的譴責！」

他直言，反正對我們整個計畫在推動有意見，而且不是好意見的、是反對意見的，他都公開譴責！只要是對的事情，他們就要去做，因為面對的是新竹縣的全縣鄉親。

談到焚化爐和生命禮儀園區，楊文科感慨大家都知道（重）要，但叫你站出來卻沒有人敢站出來。身為1個縣長，這種事不做誰做？這個火坑你不跳下誰跳下？這兩支小箭如果不做，未來不管是誰當新竹縣長都難以安心。

畢竟現在的焚化爐到110年都要除役，全都要蓋過不然就是要更新設備。到時候要停多久？現在1年2次的焚化爐歲修，就已經把新竹縣搞得很慘，我們到處跟人磕頭拜託，他覺得以前的縣長真的很有耐心，可以忍受那麼久，他真的受不了，所以一定要蓋！

而新竹縣很缺的生命禮儀園區，楊文科說是每個人必經的地方，溪南在竹東已經有了，但是腹地太小，縣府準備在竹北、只要是在新竹縣的中心地帶再找1個適合的地方去做。

他也趁勢對鄉親喊話說，現在的科技、建築以及設備跟過去都完全不一樣了，鄉親必須要建一個真正符合有尊嚴、溫馨的場所，讓人生從頭走到尾。這是他的想法，希望得到大家支持。

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