「空拋」錦囊3法寶 楊文科勉畢業生勇敢追夢

2019-06-03 15:51

［記者黃美珠／竹縣報導］畢業季來了！新竹縣各國中小的畢業典禮將統一在6月13~

15日舉行，今天縣長楊文科率先透過網路影片，穿越時空跟畢業生「面對面」給予祝福，並且「空拋」錦囊3法寶給全縣各級學校的畢業生們，勉勵他們勇於追夢、實現自我的同時，也要學習擁抱挫折和永不放棄，因為人生就像1場馬拉松，沒有抵達終點，就不會知道會出現哪些安排及結果。

新竹縣全縣中小學的畢業典禮雖統一如前述時段舉行，縣立六家高中的第2屆畢典則將在本週三晚上先行舉辦，由畢業班學生們共同製作推出的畢業歌「夏絮」MV今天也正式上架在網路上傳唱。

另外，6月15日早上，全縣500多名獲得縣長獎的畢業生們，也將統一在縣立體育館接受縣長楊文科的表揚。

新竹縣政府教育處表示，歷任新竹縣長給畢業生的祝福，都是以紙本「縣長的一封信」呈現，這次他們維持原來的慣例，也首度嘗試用網路影片的方式拉近縣長跟所有畢業生的距離。

至於傳統版的也分成高中、國中、以及小學3個版本。以更適齡的口吻給不同年齡的畢業生祝福，像是跟高中畢業班談國際移動能力的重要性，跟國中畢業生聊適性發展的可貴，鼓勵他們趕快找到自己的人生志趣所在。

在前述3分半的網路影片中，楊文科送給所有畢業生「錦囊3法寶」。第1個就是快樂學習、勇敢追夢、實現自我。其次是練好「3招」功夫打遍天下無敵手。最後就是擁抱挫折、永不放棄、上天自有安排。

其中所謂的「3招」功夫就是掌握科技、應用科技的能力、具備國際語言溝通的能力、以及有符合地理移動的能力。

楊文科說，每個人心中都有夢想，不論偉大或渺小，如果遲遲不展開行動，就不會有實現的一天。他勉勵大家：心中要有根才能開花結果，心中要有願，才能成就事業。

但他也提醒未來的人生路定仍會遇到大大小小的挫折跟困難，如同跑馬拉松，沒有抵達終點，就不會知道會出現哪些安排及結果，同學們一定要擁抱挫折永不放棄，我們的人生就會發生蛻變。

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