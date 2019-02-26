包子紅了！楊文科請眾人嗑客家菜包、將送1箱給韓國瑜

2019-02-26 12:10

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長楊文科今天早上開主管會報時請所有在場者大啖客家菜包，他直言，對於近來台灣流傳的「土包子」話題覺得中央政府在講這個有點不太合適，但不管什麼包子不包子，只想推銷新竹縣的客家菜包，也藉此聲援韓國瑜，計畫韓國瑜近期返國後，他將送1箱客家菜包給韓國瑜，請高雄市府團隊也品嚐一下客家菜包的好滋味。

藉著請吃菜包，楊文科還先後用客語、中文各說一輪介紹客家菜包的小典故。

楊文科說，客家菜包又名「豬籠包」，因為外型長得像客家人用來裝（小）豬子的籠子，寓意就是把小豬買回來養，養大了，又可以把大豬賣了賺錢，寓意「六畜興旺」、「今年的豬養得又大又肥」之意。

此外，客家菜包裡面包有蘿蔔絲、跟也稱鹹菜的酸菜，非常好吃，傳統在每年農曆正月半都會製作，成為1個客家人吃菜包的習俗。

另外，每年正月過後、到農曆2月2日、到清明節4月5日客家人會掃墓，掃墓也會做菜包，但這種菜包會加上艾草，外觀是墨綠色的，那是祭祖使用的。

楊文科說，從上面可知，客家菜包比土包子好多了，今天特別請縣府一級主管們嚐一嚐色香味俱全的客家菜包，藉此聲援一下韓國瑜。

楊文科受訪還說，藍營的15縣市對於目前全台的區域治理範圍自行做了一番調整，就像是中台灣，因為現在高鐵的速度半小時之內就可以到達，所以很多事（新竹縣）可以一起討論，一起看怎麼發展，這即使是到高雄也一樣。

他跟韓國瑜在選舉期間就有見面互動，他也曾跟韓國瑜提過新竹縣的科技城市，特別是竹科、竹北生醫、以及台元科技園區的發展經驗，當時韓國瑜也認為可以彼此交流。

楊文科肯定韓國瑜率先開通農產品從高雄到對岸去，甚至去東南亞。且因韓國瑜承諾如果新竹縣有需求的話，高雄會願意配合行銷新竹縣的農特產品，他認為這就是他跟韓國瑜合作的契機。

不過楊文科還是希望新竹縣可以就地解決自身的農特產品行銷、以及科技產品外銷的問題，最好不用跟高雄市合作就有本事自己地產地銷，甚至最好可以反過來幫忙高雄等其他縣市。

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