獨家》新竹市府來這招 新竹縣府3.83億財產恐化為「鴨蛋」

2019-04-23 19:43

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹市打算透過都市計畫通盤檢討，變更新竹縣位於竹市仙宮段、育賢段，公告現值高達3.83億、原屬都計區內住宅區的1.24公頃為公園綠地，再無償撥用取得。相關計畫今天排入內政部都委會審議，新竹縣長楊文科擔心一旦通過，這些土地的價值對新竹縣將全數化為「鴨蛋」！對執行前瞻基礎建設，配合款高達數10億元、財政本就吃緊的縣府將是一大打擊，特別派出財政處處長黃國峯北上全力護產。

黃國峯說，今天審議的結果，內政部都委會要求縣、市政府先好好溝通，新竹市府需補充整個相關的開闢和財務規劃報告，擇日再審。

縣長楊文科認為，新竹縣、市政府之間本來就有溝通平台，針對本案，市府應回歸竹竹苗平台會議溝通和討論，共創雙贏。

縣府強調，縣、市政府在1982年分家，縣府遷建後留在新竹市的土地是「祖產」，在必要時供變產置產之用。

最近在縣議會要求儘速處理這些土地，縣府去年就進行新竹市內包含北大路旁、錦華市場附近在內的3筆土地都更，因此拿到全國分組招商引資的第1名，間接也幫助新竹市更新市容。

縣府質疑，市府在1990年代一樣透過都計通盤檢討變更土地使用分區的方式，無償取得的公園綠地，例如靖廬及其周邊5公頃，迄今都還沒有真正打造出當年所想的公園，現在又急著用相同手法，試圖取得縣府在仙宮段和育賢段的住宅用地，這無異是要讓總公告現值3.83億元的縣府土地瞬間化為0，讓縣府蒙受巨大損失。

此外，這些土地上目前都還有佔用戶，縣府本來希望透過標售等方式，讓這些佔用戶優先承購，不僅不會導致民眾流離失所、引發抗爭，縣府也不會因此在執行前瞻基礎建設所需的地方配合款上發生籌措困難。

縣府強調，前述「無償撥用」是新竹市府單方面的想法，新竹縣認為變產置產的縣有地仍然應要依公告現值辦理有償撥用！

事實上，縣長楊文科為了今年3月初，立法院內政委員會跟內政部相關官員一起下鄉到新竹縣聽取基層建設需求時，他曾經允諾要做好新竹縣未來10年的發展計畫暨財務規劃報告，所以目前正全面要求各局處思考各自可以開源節流的方向，也為7月就將啟動的明年總預算預做盤點之際，對於憑空可能「被消失」的3.83億元非常重視，因此責成財政處必須全力護產。

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