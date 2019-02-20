明新科大毛遂自薦 願當新竹縣推動國際AI智慧園區智庫

2019-02-20 22:13

〔記者黃美珠／竹縣報導〕私立明新科技大學今天下午由校長林啟瑞領軍，透過縣議員杜文中、張珈源、前國代江順裕向縣府毛遂自薦，願把學校近年跨領域、跨科系推動AI人工智慧科技和AI服務的經驗，跟縣府團隊分享，且願出任縣府推動「新竹縣國際AI智慧園區」的智庫，為即將發包硬體工程、正式打造這個新竹縣AI智慧基地的縣長楊文科提供參考。

縣府表示，新竹縣國際AI智慧園區目前在縣府環保局進行環評，都市計畫變更則正由內政部營建署審議中，預計最快5月就要發包硬體工程，希望明年11月就可以完成。

這個基地包含前縣長邱鏡淳首任時從台大討回的閒置校地，加上一旁的公園，總共有15.21公頃，位在竹北市十興路南側、勝利8街北方及國道中山高的東邊。整個基地限定只能做人工智慧的研發和軟體設計，不能做製造業，預估將帶入4126個就業人口和1年100億元的產值。

民進黨新竹縣議員張珈源提醒縣府，周邊的聯外道路一定要打通，像是勝利7街和8街的東西向如何穿越中山高，這關係著這個園區的長遠發展。

明新科大校長林啟瑞說，明新科大近來以AI科技和AI服務作為辦學主軸及發展方向，結合跨領域、科系來執行、達成目標，相關的嘗試已經在校園內推動至少3年以上，培養出這方面的人才不下百人。

例如他們增設了多媒體系有擴增實境、虛擬實境的課程，也做智慧電玩。工學院透過大數據來檢測咖啡的好壞。還有智慧製造、自動監測、情報控制室等的學習。在AI相關的專題和研究上，該校老師也有累積出一些成果來。

林啟瑞說，他們今天向縣府毛遂自薦，以作為在地、有基礎實戰成果的學校，來當縣府推動AI智慧園區這方面的智庫。

縣長楊文科說，很高興校方願意主動幫忙縣府發展AI智慧園區，提供推動這個園區發展的具體建議和看法，讓AI智慧園區的成功更有把握和信心。

他說，去年選舉時，他提出「文化科技智慧城」的概念，現在推動AI智慧園區，就是想把台灣的年輕人吸引過來這裡創業、研發，讓新竹縣成為擁有智慧交通、智慧監控及智慧醫療等設施的「智慧城」，結合竹北生醫園區、竹科廠商後匯聚成一個科技研發的新重鎮。

楊文科還說，AI智慧產業正在蓬勃發展，但是全台卻也都欠缺相關的人才。新竹縣很幸運，先有國立交通大學多次跟縣府商談如何引進外國的經驗，以建構智慧醫療這個部分，如今又有明新科大積極培養人才做基礎，讓未來新竹縣的AI智慧園區起碼沒有缺才的困擾。

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