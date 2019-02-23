新竹縣長說這個工程好比孫中山革命 理由竟是這樣...

2019-02-23 12:43

［記者黃美珠／湖口報導］新竹縣長楊文科今天早上主持湖口鄉王爺壟運動公園新建工程的動土典禮時說，國父孫中山革命10次成功，王爺壟運動公園連續流標14次、籌劃4年，今天終於成功開工了！

這個開工祈福典禮除縣長楊文科，副議長王炳漢、湖口鄉長林志華、多名縣議員、以及湖口鄉代會等均到場祝福。

湖口鄉長林志華說，這個運動場原是要斥資3、4億元新建竹縣的小巨蛋，後因縣府財政能力有限而逐漸改規劃為目前的版本。

縣府教育處表示，這個運動場計畫新建滑輪溜冰場、4座風雨籃球場、多功能草地、以及負責行政管理的附屬設施館等，計畫明年6月完工後交由湖口鄉公所負責管理。

整個運動公園面積約3.03公頃，就位於湖口中山路與達生路之間。縣府於2016年4月召集公所及地方里民共同舉行「初步規劃設計說明會」後，決議以活力型運動公園模式為設計方向，工程發包金額為新台幣1億5360萬元，總工期480個日曆天。

全案除規劃有標準直排輪場地，也將設置多功能槌球場及風雨球場，讓老、中、青3代都能一起來運動。

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