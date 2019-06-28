張善政批政府為選舉放水 讓農地送終

2019-06-28 13:21

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院昨天三讀修正以行政院版本為主的「工廠管理輔導法」，全台違章農地工廠可有條件合法化，前行政院長張善政今天抨擊政府表面上看似很有決心要把違章工廠合法納管，其實卻是選舉放水。

張善政今天在臉書指出，政府在2016年5月1日施行國土計畫法，並依規定2018年4月30日公告實施「全國國土計畫」，要求地方必須掌握未登記工廠資訊，擬定未登記工廠管理（輔導及清理）計畫，對於零星、新增的未登記工廠，應優先拆除或恢復原狀，群聚者才整體規劃、就地合法。言猶在耳，昨天立法院卻強勢三讀通過「工廠管理輔導法修正草案」，農地違規工廠無差別就地合法，罔顧農業環境和食安。

他說，這不但替違法在先的既得利益者解套，更無法遏止後續違規行為的發生。這樣只會加速台灣美麗、寶貴農地的流失。問題到底有多嚴重？違規工廠面積1.4萬公頃，違規家數3.8萬家。台灣平地法定農業用地近62萬公頃，也就是有2.25%的農地被違規工廠佔用了。

張善政並在臉書製作「農地送終 政策買票」的圖示，他說，表面上，看似政府很有決心要把違章工廠合法納管，其實卻是選舉放水。何以見得？修法後要求既有低污染工廠三年內提出改善計畫，十年內完成環保等改善。既是低污染，需要十年才能完成改善嗎？這十年間，接臨農地種植的農作物食安問題如何讓人放心？

張善政說，再看中高污染的工廠，要輔導轉型、遷廠或關廠，也是看似合理，但是完全沒有年限。最糟糕是，20年內才要完成工廠合法登記，所以，各政府單位可以繼續怠惰二十年，反正那時也不知道是誰執政，急什麼？所以未來執行，勢必亂象重生，經濟部、環保署和農委會，加上地方政府，大家互踢皮球，台灣農地亂象只會更亂了。

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