行政院共識：農地違章工廠輔導期延長10年

2019-03-25 17:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日召開行政立法協調會報，由行政院副院長陳其邁與民進黨立委討論「工廠管理輔導法」修正草案，行政立法取得共識，未來修法有「拚經濟、顧環保、守農地」三大重點，而明年6月即將到期的農地違章工廠，最晚須在10年內取得特定工廠登記。

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）強調，行政院的立場是「就地輔導」，農地不能新增設立違章工廠，既有的未登記工廠不能有汙染、危及公安，未登記工廠要全面納管。

Kolas Yotaka指出，對於既有未登記工廠，會採取就地輔導，政院修法版本獲得民進黨立委的共識和認同，第28條將新增之1至13，就地輔導的目標就是「拚經濟、顧環保、守農地」。

Kolas Yotaka提及，目前全國有3.8萬家未登記工廠，佔地約一‧四萬公頃土地，過去常引發地主與環保之間的衝突，本次修法將規定「農地不得新設工廠」，既有違章工廠不得汙染及危及公安，如果有違反將嚴格取締。

「配合政府辦理臨時登記的工廠將優先輔導合法！」Kolas Yotaka指出，未登記工廠採取「全面納管、就地輔導、合法經營」三大方向。

Kolas Yotaka也說，本次「工廠管理輔導法」修正有設落日條款，依然認為必須將民國105年520之後新增的未登記工廠，必須嚴格拆除。

另外，在第28條之2也新增「吹哨者條款」，鼓勵民眾檢舉520之後新增的，或520之前已存在的高汙染工廠。

谷辣斯說，未來三讀通過後，2年內這些未登記工廠必須先申請納管，業者須向政府請求協助來就地輔導，地方政府就會通知納管，修法之後3年內須自行提出改善計畫，最晚修法通過10年內，必須取得特定工廠登記。

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