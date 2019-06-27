農地工廠落日20年 環團批：沒有公民訴訟 以後向立委檢舉

2019-06-27 21:40

〔記者劉力仁／台北報導〕立法院今天晚上三讀通過《工廠管理輔導法》修正案，農地違章工廠登記後20年後「落日」，以解決農地工廠合法化的長年問題，環保團體認為，落日20年搭配公民訴訟條款，才是完整方案，今天通過的版本缺乏公民訴訟機制，過於草率。

地球公民基金會表示，2010年《工廠管理輔導法》納入違章工廠的輔導方案後，越輔導越多，近10年的新增家數7萬，目前台灣違章農地工廠估計高達13萬家。民間團體原本期望行政院提出完整的修法草案，但行政院版經濟掛帥，全然以經濟部方便為主，讓農地違章工廠就地合法化，無公平正義可言。

修法後，民間團體難對怠惰的地方政府提出公民訴訟，也沒有修法三把劍「新增建即報即拆、中高污染優先處理、低污染就地輔導」，只有背後地三把劍「樁腳、政治獻金、變更地目利益」。

地球公民基金會吳其融表示，環團訴求是20年落日，搭配公民訴訟機制，配套方案原則為特赦年限的嚴格給予、優先遷廠的方案建立、分類分級的輔導及課責。但多位立委均提及有檢舉機制，不需要公民訴訟，既然如此，環團以後不排除直接向立法委員舉報違章工廠。

有關低污染工廠該如何認定？環保署副署長蔡鴻德表示，根據工輔法第28之7條規定，由經濟部會商農業委員會、環境保護署、內政部、直轄市、縣市政府等機關訂定辦法。環保署採取負面表列方式，將農地中高污染工廠區分為50幾種行業別，非屬表列50幾種行業別的工廠就是低污染工廠，環保署於5月份召開兩次會議，今天已經將相關內容送交主管機關經濟部，經濟部將依此公告農地工廠的輔導期程及方式。

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