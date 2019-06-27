是否支持香港反送中？ 柯P沒正面回答竟扯說…

2019-06-27 14:44

〔記者蔡亞樺／台北報導〕柯文哲今午出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂」便當會，與大專院校生共進午餐，席間大學生提問，市長是否願意公開支持反送中條例，對此柯文哲認為重點是價值，他不贊成政府追漲追跌，所以有人批評前總統馬英九看報治國，但「我也不喜歡辣台妹的作風」，最後還扯台灣地理環境有地震、颱風、白蟻，所以造成台灣淺碟文化、淺碟政治，強調作為領導人要克制自己、要有良心，要讓台灣變得穩重厚實，成為可靠的國家。

參加嗡嗡嗡市政體驗的輔仁大學學生提問，他在環保局見習時，參觀內湖再生家具場，認為資訊的公開程度不夠，建議市府跟物流業者合作，將再生家具宅配到購買者家中；學生最後突問，市長是否願意公開支持反送中條例。

不過，柯文哲並未正面回答，但柯認為，對民主自由、法治人權是一個價值，單一條例會變來變去，重點在於價值，在反送中事件他喜歡研究大數據，發現他民調掉了3至5％，年輕人希望他能對中國嗆聲什麼的，但坦白講，敵人犯錯不見得要見獵心喜。

柯文哲還說，買股票要每天追漲追跌也可以，或做長期投資，台灣算是小國，但在國際政治上面要建立是可靠的夥伴不管對美國或中國，要可靠有遠見，不是每天看報紙。

柯認為，民主政治不見得保證選出最好的人，希特勒上台是因第一次世界大戰，德國人絕望，所以擁護希特勒上台，因此要台灣建立更有內涵社會的國家，變得穩定理智才是目標，「我不太贊成政府追漲追跌」，有人批評馬英九看報治國，「我也不太喜歡辣台妹的作風」。

柯文哲還提到，他曾為了世大運在2017年去義大利杜里參訪，看到當地建物都2、300年，但在台灣不可能，因為有地震、颱風、白蟻，台灣過去百年發生260次颱風，「有260次颱風掃過我看你多厲害」，300多年前大地震海水倒灌，台北是湖，造成台灣淺碟文化、淺碟經濟變成淺碟政治，進而出現極端政治，柯文哲、高雄市長韓國瑜都是極端政治人物代表。

柯文哲說，台灣因為特殊地理環境，加上台灣特殊政治制度，造成台灣極端政治的風險，而極端政治是個現象，民意如流水、海嘯政治，因此作為領導人要克制自己、要有良心，讓台灣社會變得穩重厚實，擺脫極端政治，變成可靠的國家。

最後，柯文哲表示，「面對反送中我沒有追加，因為這不是個好文化」，短期可能增加個人民調多3％，但長期會助長台灣的極端政治，台灣社會要讓人民保持理智，因此台灣政治人物的腦筋要去思考。

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