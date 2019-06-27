不滿雙子星案被卡 柯文哲怨：5個月才發現有問題 浪費時間

2019-06-27 13:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲任內重大投資台北雙子星開發案，遭到投審會駁回，柯文哲今午出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂」便當會，與大專院校生共進午餐，與在場大學生分享人生規劃與期待，主動提到雙子星開發案一事，柯文哲直言，國家願景、主權意識都是屁話，「雙子星（審查結果）5天就告訴我，不要花5個月，這都是浪費時間，5個月才發現有問題對我來說太慢了」。

柯文哲中午邊吃便當，邊與結束市政機關參訪體驗的大學生座談。有學生問說，柯曾說改變政治文化，是一項民眾不容易感受到的工作，好奇柯擔任市長有無做些改變、對未來期待與人生規劃。

柯文哲先是笑說，人生規劃他也不知道，他就是在呼吸，呼吸也是個動作，保持呼吸也不太容易，重點把今天工作做好就好，「我人生也沒預設立場」，反正人最後都會死掉，就是在過程中尋找生命的意義，成功、失敗都是生命一部分，隨遇而安，政治文化確實很難實體化。

話鋒一轉，柯說台灣現階段到底要什麼，國家願景、主權意識在他看來都是屁話，「雙子星5天就告訴我，不要花5個月，這都是浪費時間，是不是中資問題都是浪費時間，5個月才發現有問題對我來說太慢了」。

柯文哲指出，他當市長第一年，市府資本門執行率66％，代表政府編預算都是假的，一切都是假的，當了4年市長執行率才提升到77%，所以他發現更可怕的事情中華民國政府不管中央或地方政府，未建立預算執行效率評估的制度，錢花完有沒有用都不知道。

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