韓「塞子說」被轟「啥小」 林濁水：聽懂得先變草包

2019-06-26 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（26）日在政見會上，稱台灣外交別當「棋子」，要當「塞子」，引發外界砲轟「工啥小」的撻伐聲浪；林濁水對此指出，「韓國瑜的話你要聽得懂沒問題，但前提是必須先讓自已變成草包。」

韓國瑜昨天說：「大家都知道中美就像兩個下象棋的車馬炮，台灣時常說不要當棋子，兩個棋子在下棋，如果台灣只是當一個車馬炮兵卒，時間一到，價值沒有就丟掉了，還是我們要換一個角色，身體非常疲倦、晚上很累，泡個澡，當個塞子，棋子，塞子，塞子必須有水，要泡澡，必須要有浴缸，水很重要，量大，浴缸要很大，沒有這個小塞子，你今天晚上就沒有辦法泡澡，台灣市棋子還是個塞子，這是台灣2300萬人要決定的。」

韓國瑜的言論引發臉書「打馬悍將粉絲團」的網友們炮轟「工啥小」；林濁水認為，沒人聽得懂「那是當然」，原因在於沒人有韓國瑜「持異」的「知識」，韓所說的塞子「就是二戰時的泰國和瑞士。兩國宣佈為中立國，於是成了塞子，二次大戰時日本和德國軍隊就被塞住了進不去」。

林濁水打臉韓國瑜的看法，並指出二戰時「為什麼比利時、荷蘭就被德軍攻佔？他們沒有宣佈中立為而成為塞子？」2國同樣也是中立國卻當不了塞子，被德軍打下來，德軍不打瑞士的原因在於，瑞士下方的義大利是德軍軸心國盟友，德不必揮軍南下，但為了攻下法國，先從旁邊兩個弱小的比利時、荷蘭下手；林濁水認為，「結論是，韓國瑜的話你要聽得懂沒問題，但前提是必須先讓自已變成草包。」

林濁水臉書全文

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