不選汐止區立委 沈發惠：給黨更大空間進行佈局

2019-06-26 14:42

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨前新北市議員沈發惠昨晚表示不爭取新北市第十二選區立委的提名後，外界關注民進黨該區立委選舉是否再與時力黃國昌合作。沈發惠今出席中常會前受訪表示，「這不是禮讓問題」，立委選舉佈局是黨中央要做整體戰略考量，他是希望給黨更大空間來進行佈局。

民進黨主席卓榮泰今中常會前受訪表示，艱困選區或是非民進黨有席次的選區，他第一是尊重民進黨內有參選意願的同志，這是第一優先，再來是衡量，若有更好的合作對象，民進黨都願意跟他們詳細來談。他表示，沈發惠過去在地方上的經營有目共睹，沈的意願如何以及整個立委佈局，民進黨還要再經過策略小組商討、決定。

卓榮泰進一步說，若要談，是要黨對黨、正式規格來談。時代力量是一個團體、不要撇除任何個人。他並說明，先前與時力只是兩黨秘書長禮貌性接觸，沒談到任何實質問題。

至於與時力合作是否「有譜」？卓榮泰回應，目前還沒有進行。媒體追問，「目前還沒有進行」是否因時力還不說支持蔡英文總統？卓榮泰表示，倒不是，因為大家都還有內部的事情要先處理好，他要對黨內的參選意願完全掌握和了解，這是第一優先，才來做和其他人合作的商談。

對於黃國昌辦公室今表示，不要再講「禮讓」兩字，卓榮泰說，大家是依共同理念來合作。在台灣，民進黨對任何的政黨都要集合力量，因為我們的外在敵人很強大，如果我們內部再分為二分之一，就是敵人強大一倍，因此任何內部的力量，不論就國家的高度跟執政黨的立場，他都願意採取更好的合作的想法。

沈發惠表示，由於黨中央徵詢他的意見，他必須做說明交代，因此他才會表示，經過思考，他認為總統大選遇到艱困狀況，對他來說，投入總統大選助選，比他個人選立委更有意義，黨中央也完全尊重他個人決定。

被問到黃國昌若競選區域立委連任，是否有勝選機會？沈發惠僅說，年底選戰不只是這區立委，全國的立委選戰都與總統大選息息相關，選戰最後結果會由總統大選來牽動。

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