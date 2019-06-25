政見會》國民黨未開放公民提問 台灣公民陣線場外抗議！

2019-06-25 19:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕國民黨黨內總統初選首場政見會高雄登場，因未開放公民提問，加上預設公開的問題非公民團體所關心，台灣公民陣線今晚集結在政見發表會場旁50公尺處，發表聲明與抗議，要求5位國民黨參選人回答2題「公民題」，若當選後，是否會簽署一中和平協議？若重新執政後，是否廢除民主防衛條款？

台灣公民陣線發起人邱毓斌、賴中強律師、許博任等人，今晚6點30分集結在歷史博物館外，距離政見發表會場不到50公尺處，質疑國民黨智庫預擬4個問題，包括如何導正目前違憲亂政情況、中華民國如何走出外交困境、如何化解兩岸僵局、開創新局、如何捍衛中華民國的國家安全，讓5位參選人回答，竟沒有比照民進黨總統初選安排媒體與公民團體提問，令人遺憾。

台灣公民陣線要求各黨派總統參選人，應與社會各界進行公民對話，公民社會對國民黨或國民黨5位總統參選人，在憲政、外交、兩岸及國安等領域的疑問，絕對不只有國民黨智庫所預擬的4個題目，台灣公民陣線選擇在政見會場外，針對民主防衛、國家安全、和平協議與主權危機提出以下兩大問題，希望國民黨5位總統初選參選人：韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中予以回應。

賴中強律師指出，國民黨主席吳敦義在今年2月14日表示：「如果未來國民黨執政，經過兩岸折衝，國民黨政府就有權力依照兩岸人民關係條例與對岸洽簽兩岸和平協議」，要求5位參選人表態，是否會在「一個中國原則」下與對岸政府簽署「兩岸和平協議」？

又一旦簽署「兩岸和平協議」若被要求「不尋求獨立」該如何定義，由誰來認定？未來台灣參加國際組織，加入區域貿易協定有無牴觸「不尋求獨立」義務？簽署「兩岸和平協議」會不會反而替對岸政府製造各種對台動武的藉口？

此外，立法院今年5月31日通過增訂兩岸人民關係條例第五條之三，規範對中政治談判的民主防衛條款，國民黨卻批評此修法為：「兩岸斷絕關係條例」，請問參選人未來若國民黨重新執政後，會不會廢除兩岸人民關係條例第五條之三民主防衛條款嗎？能容許毀棄或變更中華民國的主權國家地位嗎？這些是攸關台灣人民的未來問題，參選人都應良知面對。

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