政見會》韓粉陳情要讓韓通過初選 吳敦義：一定公正無私

2019-06-25 19:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕今天國民黨舉辦總統初選國政願景發表會，會前有韓粉想向國民黨主席吳敦義遞送陳情書，希望能讓韓國瑜通過初選；吳敦義對此回應，其實不必陳情書，我們（國民黨）會用大公無私的態度，從頭到尾對所有登記國民黨黨內初選的總統候選人，一定公正無私，請大家絕對放心。

吳敦義說，希望透過這場國政願景發表會，運用電視媒體，讓大家可看到影像、聽到聲音，遍布全台灣都可收看，這樣比較有效果，希望所有參與黨內初選的候選人，把他們政見與想法，讓更多同胞了解。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法