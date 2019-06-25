高雄溫州「小三通」是大騙局 陸委會：營造「發大財」假象

2019-06-25 18:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕高雄市觀光局長潘恒旭今天出席上和海運公司主辦的「高雄旗津-溫州洞頭小三通首航典禮」，但該公司早已解散，宣稱首航的2艘船也未向航管局申請。陸委會今天嚴厲譴責此事漠視國家主權，挑戰中央，且是「政治操作的大騙局」，意圖為營造「發大財」假象，若違法將嚴處。

潘恒旭今天出席上和海運公司主辦的「高雄旗津--溫州洞頭小三通首航典禮」，引發爭議。

陸委會今天晚間說明，經查，上和海運的船舶運送業許可證於2019年1月23日經交通部航港局註銷，且該公司已於108年6月12日解散。

陸委會也指出，此次首航活動邀請函顯示的「永順2號」及「延鴻」，都不是上和海運的自有船舶。「延鴻」的船東為昕宸實業，租船人為棨鴻輪船；「永順2號」的船東為棨鴻輪船。且兩船目前都在高雄港內，「永順2號」輪預報2019年7月31日出港，下一港為金門。「延鴻」輪目前預報2019年12月31日出港，下一港為烏坵。

對於活動指稱「小三通首航」，陸委會也澄清說，高雄旗津及浙江省溫州洞頭均非「小三通」港口，依法並無「小三通」可能，即使經金門、馬祖再航行至中國，也無停靠溫州洞頭的可能。且迄今「永順2號」及「延鴻」並未向航港局提出「小三通」及直航申請。

陸委會並嚴厲批評，若我方及陸方船舶非經許可載運貨物或人員往來兩岸，涉及違反兩岸航運、貨物進出口，以及人員往來相關規範，交通部及內政部移民署等相關主管機關可依據兩岸條例第28條、第29條、第80條、第40條、第10條及移民法第74條等相關規定進行查處。

陸委會直言，綜合上述資訊，今天上午10時上和海運舉辦的小三通首航活動，「是個大騙局」，目的在營造其對外宣傳影片上所說的「貨出去，人進來，發大財」假象。陸委會已接洽高雄市府，市府人員則回覆說，潘恆旭等人只是受邀，活動與市府無關。

陸委會今發布新聞稿澄清並提醒高雄市政府，中華民國只有一個，發大財要先顧好主權，不能違法亂紀，兩岸直航是中央職權，地方政府不得侵犯，若未經許可從事直航，相關機關將依兩岸條例及海運直航相關規定予以嚴厲處罰。若無直航之實，僅意在創造直航假象，則更不可取。

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