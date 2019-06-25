潘恒旭出席旗津與溫州洞頭小三通首航典禮？黃捷踢爆公司早解散

2019-06-25 17:05

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市觀光局長潘恒旭今天出席上和海運公司主辦的「高雄旗津--溫州洞頭小三通首航典禮」，事後被市議員黃捷踢爆上和海運本月12日已解散，沒有向航港局申請高雄溫州航線，承租的「永順二號」也被曾涉及走私，指「這個活動目前看起來未有任何合法依據」，她將「持續追查」；交通部航港局長郭添貴強調，相關細節尚在釐清，確定後會說明。

上和海運公司副總曹坤隆坦承，公司股東重整中，但將申請復業，確定復業後，就會提出航線申請。

曹坤隆指出，「延鴻輪」預計明天前往馬祖轉溫州，僅為試航，但能否成行？還要跟船東確認；「永順二號」案，則是承租之後才知道曾涉及案件；兩艘船隻都是承租。

上和海運公司今天上午在新光公園舉辦「高雄旗津--溫州洞頭小三通首航典禮」，潘恒旭應邀出席，他事後表示，當時已知公司重整中，但不知「永順二號」曾涉及走私，他應議員邀請出席致意，也歡迎業者經營高雄與對岸的事業。

上和海運公司原本發出的邀請函，內容為「高雄旗津--溫州洞頭小三通物流儀式典禮」，但活動現場的紅布條，卻變成「高雄旗津--溫州洞頭小三通首航典禮」，讓外界以為航線已經開通，實則只是儀式，並引發諸多疑點。

曹坤隆強調，目前業者在台灣與廈門及平潭的航線，多在苦撐，所以希望嘗試前往溫州洞頭的航線，以降低陸運成本。

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