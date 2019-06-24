著作權修法被控替侵權業者護航 柯建銘：將不予列案

2019-06-24 21:59

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民進黨團於立院臨時會提出「著作權法部分條文修正草案」，引發音樂人質疑替非法重製的侵權業者護航，公然讓「非法重製的侵權盜版伴唱機」就地合法；對此，行政院長蘇貞昌強調，經政院與黨團再三溝通後，決定中止修改「著作權法」；民進黨團總召柯建銘稍早也正式宣布，著作權法將不予列案。

柯建銘表示，長輩們在活動中心唱歌，可能會被法律處罰的疑慮，民進黨團的委員們，幾乎都感同身受，因此，本於讓長輩安心唱歌，頤養天年的初衷，黨團提出了本次著作權法的修法；然而，來自各界，對於本次草案的疑慮以及問題，黨團在這邊也「確實聽到了！」。

因此，在經過黨團與行政院雙邊溝通後，我們認為，對本次著作權法修法，仍有加強溝通的必要，政院方面，已責成經濟部智慧局與權利人團體溝通組成專案小組，儘速協調伴唱機利用歌曲的授權與付費相關機制，而民進黨團也在取得共識後，正式宣布，本次臨時會所提的著作權法修正案，將不予列案。

此外，柯建銘指出，政院也將採取下列兩步驟，盡力在不傷害每個著作權人的心血為前提下，解決長輩們唱歌的問題；首先，將儘速於兩週內邀集各廠牌伴唱機廠商與相關權利人代表，協商伴唱機授權與付費問題；其次，邀請各縣市政府討論里民活動中心唱歌相關經費編列及運用的問題。

柯建銘說，事實上，本問題長期未能妥善解決，我們因而希望藉由本次機會，就如何保護權利人的利益與公眾的利用，能夠與各界達成共識，共創互利雙贏，以期解決里民活動中心使用電腦伴唱機利用歌曲的問題。

民進黨團也要在此，分別對擔憂不能安心唱歌的長輩們，及殫精竭慮的創作者們保證，兩邊都是我們要保護的對象，請放心，黨團一定會與政院通力合作，讓長輩能無憂無慮高歌，創作者們的心血結晶也能得到應有保障。

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