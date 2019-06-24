徐永明盼自提總統候選人 時力：確定絕不支持親中者

2019-06-24 13:03

〔記者謝君臨／台北報導〕針對2020年總統大選，立法院時代力量黨團總召徐永明認為，他個人希望時力能自提總統候選人，將在黨內決策委員會提案，要求儘速召集黨代表大會進行相關討論；對此，時力黨中央今發布新聞稿指出，確保台灣主權、民主和自由，是時力最優先考量，時力絕不會支持主權立場親中的人選。

徐永明昨受訪表示，民進黨「來勢洶洶」，不斷放話，不只透露曾與時力秘書長陳孟秀談過，民進黨主席卓榮泰還說要組「大聯盟」，隨選舉時程逼近，時力會有政治壓力，因此希望有具體討論，凝聚內部共識。

徐永明說，他個人希望時力能自提總統候選人，將在黨內決策委員會提案，要求儘速召集黨代表大會，討論時力是否自提正副總統候選人，就算黨內決議不自提，盼還是能有比較清楚的方向，如是否在總統選舉上有適度表態。

對此，時力黨中央今指出，對於2020總統大選，時力認為，確保台灣主權、民主和自由，是時力最優先考量，也相信這是黨內外所有支持台灣主權的朋友們，共同的目標。至於如何達到這個目標，現階段各種意見仍有待討論，時力也持開放態度。

時力表示，上週決策會議的共識是，時力作為在野黨，應站在監督的立場，待各方總統候選人出爐後，再用一致標準去檢視政見。目前可以確定的是，對於與本黨基本價值不符的候選人，例如主權立場親中，時代力量絕不會支持。

時力指出，至於自提人選的部分，其實徐永明早在今年4月就曾主張，並於上週提案希望交付決策委員會討論，並非623凱道活動後才提出。適逢本週不召開決策會議，徐委員的提案將於下週會議時進行討論。

時力強調，2020大選的整體立場，如同其他選務工作，都會由提名小組決議，交由決策會議通過後，才會形成正式立場並公開說明。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法