被蔡正元控收中資 館長霸氣打臉：我拿錢罵中共幹X娘

2019-06-23 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委蔡正元今（23）日在臉書嘲笑網路紅人館長陳之漢，稱他「一手拿紅錢、一手打紅媒」，指他每年收受中國廠商500萬元；館長晚間在直播中打臉蔡正元，陳說：「我是拿紅媒的錢罵中共幹X娘」。

陳之漢對蔡正元喊話：「你說我拿中國500萬，你有沒有關心館長跟金剛簽約的時候錢往哪裡花？500萬我都捐出去了餒」都分別捐給弱勢團體、軍警專戶，「我是拿紅媒的錢罵中共幹你娘，這不是一件很好的事情嗎？」。

館長解釋，有些人拿中國錢，就要說「中國好棒、中國好屌」，還要說「我是中國台灣人」，但自己收中國廠商資金，「我是台灣人啦幹」，我都「罵一陣子了」，館長認為，「可以跟中國做生意，但不要被收買」，對於蔡正元所指的直播廠商，館長解釋，對方是香港商與台灣股東合夥，公司登記在台灣，且目前已向對方談到解約。

館長補充，該廠商執行長找上門，稱中國籍老闆因為館長的直播有生命危險，館長回覆「簽約的時候不是說什麼都能講，如果你有生命威脅，我跟你解約，我就不播了」，但現在對方還沒有正式答覆，卻順利解約，會另找平台與觀眾互動。

館長此次在YouTube開設的直播被中國「五毛」網友攻擊，館長說：「我等你啊，你準備好了沒啊，我又沒有要統一中國，我是要保護台灣，你上什麼岸啊，上你自己中國的岸，上台灣的岸，幹X娘老X掰變消波塊」，有中國網友留言「你有種來大陸」，館長說：「我為什麼要去大陸啊，全世界這麼多國家，『台灣什麼東西？』你爸爸啦！」

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