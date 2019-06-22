韓國瑜批民進黨得「權力中毒症」 中市綠委：說你自己嗎

2019-06-22 21:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕剛選上高雄市長不久，又宣布選總統而被批評為了追求個人權力欲望、背棄高雄市民的韓國瑜，今晚在台中造勢大會上大罵民進黨得了「權力中毒症」。對此，民進黨立委反問，是誰就任還不到幾月就想選總統？嘲諷韓國瑜「是在說自己嗎？」

民進黨台中市議員也回應韓國瑜的指控，強調民進黨對登革熱疫情沒有幸災樂禍，也感謝當時中央的協助，但2015年高雄爆發登革熱時，有一位認真市政及防疫的高雄市長陳菊。

韓國瑜批評民進黨得了權力中毒症，民進黨立委何欣純反擊說，韓國瑜在說別人之前，應想想看自己，是誰當市長沒有幾個月就想選總統，如此重的權力欲望，還說別人權力欲望重，韓國瑜「是在說自己嗎？」

民進黨台中市議員陳世凱則表示，民進黨對於疫情沒有幸災樂禍，現在反而是高雄發生登革熱的疫情，有一個到處跑總統選舉的市長。

陳世凱說，2015年及2016年高雄發生登革熱及台南發生地震，民進黨很感謝當時的中央的協助，但是當時高雄及台南各有一個認真市政的市長陳菊及賴清德。

陳世凱說，民進黨沒有卡韓，當時行政院副院長張善政有到高雄來關心疫情，而前幾天行政院副院長陳其邁也有到高雄來，而且2015跟今年的登革熱預算補助都差不多，沒有卡韓，是韓國瑜為了選總統四處跑。

另一位民進黨市議員陳淑華抨擊，高雄市長韓國瑜把攸關高雄市民眾健康的登革熱疫情丟著，完全不管不顧庶民的生命、健康，只顧拚總統選舉。

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