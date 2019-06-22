霸氣！ 苗縣議長加碼「家鄉」每名畢業生500元「議長獎」

2019-06-22 20:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕畢業生於畢業典禮上台領獎，代表求學階段所學獲得肯定；每個畢業班的第一名為縣、市長獎，第二名為議長獎。苗栗縣議長鍾東錦出身鄰近三灣鄉的南庄鄉大南埔，他有感三灣、南庄少子化嚴重，不少學生外流頭份求學，除了原本「議長獎」，自掏近1個月的議長薪水14萬多元，加碼贈予三灣、南庄2鄉國中、小學及幼兒園畢業生，每人500元畢業紅包。

鍾東錦出生於南庄鄉大南埔地區，與三灣鄉僅有一河之隔，因此，不論是南庄或三灣都算是他的家鄉；但隨著少子化情形加遽，加上不少兩鄉年輕人外移到頭份工作，孩子也自然帶往頭份求學，使得南庄、三灣的學校學生越來越少。

鍾東錦對這種情形十分憂心，於上一屆當選議員起，每年對於南庄、三灣的畢業生，以10分之3的比例，贈予每人500元畢業紅包。鍾東錦本屆不僅連任議員，更當選議長，更把畢業紅包的發放擴及到三灣、南庄的國中、小學及幼兒園畢業生，希望三灣、南庄的家長，能把孩子留在家鄉求學。

今年畢業典禮，鍾東錦發贈了近300個畢業紅包，金額14萬多元。鍾東錦說，約近他一個月的議長特別費及研究費17萬多元，他強調，只要他擔任議長期間，就會持續發贈，而且透過這種鼓勵方式，也經常會獲得「拋磚引玉」的效果，吸引不少村長或鄉民代表跟進，嘉惠學子。

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