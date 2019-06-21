視察高雄登革熱遭疑黑韓 陳其邁：政治口水不會解決疫情

2019-06-21 17:31

〔記者陳璟民／嘉縣報導〕行政院副院長陳其邁日前到高雄市金獅湖市場，視察登革熱疫情並助防疫時，市長韓國瑜摀嘴對他說話的內容引人好奇，事後有韓粉、網軍批陳黑韓，對此，陳其邁今天強調，「政治口水不會解決疫情的問題」，他以醫師身分、公衛專業及對在地環境瞭解的角度，跟韓討論疫情因應，沒有藍綠，「扯到什麼黑…或其他方面，都是扯太遠」。

陳其邁表示，當時與韓國瑜聊很多話題，最重要是登革熱防治，韓請教疫情爆發地區為何這麼大的群聚感染？他告知三民區地形環境複雜，登革熱是環境病，要理解整個環境的狀況，提醒社區防疫需要跨局處的整合，希望市府以病媒蚊指數作為標準，加強社區動員，把防疫工作做好。

陳說，高市位在北回歸線以南，埃及斑蚊比例較高，喜歡居住在社區，尤其街廓或家戶的瓶瓶罐罐，大雨過後要特別注意埃及斑蚊的孳生狀況，當天視察的地點鼎金里旁邊有金獅湖、大中交流道、殯儀館、三民高中及菜市場，環境非常複雜，他特別提醒防疫要注意的細節，把過去經驗跟韓分享。

陳其邁表示，防疫首重病媒蚊防治，現在病例幾乎都在三民區，但不只三民區，鼓山區、鳳山區的病媒蚊指數都比其他地區嚴重，不要頭痛醫頭、腳痛醫腳，現在防治三民區而忽略了其他地區「這會類似火柴點到汽油桶，爆發流行。」陳憂慮地說，過去幾年登革熱都在8、9月，甚至10、11月大流行，第四型登革熱是現在高雄群聚感染主要型態，症狀非常輕，民眾幾乎不知道自己染病，病人四處擴散，會非常危險。

媒體追問，韓國瑜對當前高雄登革熱疫情有進入狀況嗎？怎麼看待網軍攻擊他與蔡英文總統、行政院長蘇貞昌？

陳回應，他過去擔任代理市長的經驗，市政會議一開始一定先做疫情報告，他幾乎都會親自主持防疫會議；病媒蚊的指數，包括孑孓、病媒蚊的卵、成蟲的比例等都是指標，重點在於指數是不是能夠往下降，提醒高雄、台南和屏東盤點每個村里的病媒蚊指數，哪邊太高就要馬上處理，以此做為研考的指標，來讓防疫工作落實，「市長做得好或不好，其實看數字就知道」；第一線防疫人員在大熱天在防疫之後流汗流得很多，他不希望口水淹沒汗水。

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