韓國瑜當市長竟問陳其邁疫情 市民搖頭

2019-06-21

〔記者黃旭磊、葛祐豪、洪臣宏／高雄報導〕高雄市三民區鼎金里金獅湖一帶，爆發登革熱群聚感染，行政院副院長陳其邁前天視察行程遭市長韓國瑜亂入，地方父母官韓國瑜竟還問陳：「為什麼高雄會爆發（疫情）？」

陳其邁前天視察登革熱疫區金獅湖市場，韓國瑜以感謝政院撥款為由，臨時趕至，還在媒體前跟陳其邁咬耳朵，以手摀口發問：「我有一個問題，為什麼高雄會爆發？而且慣性爆發，這個就是有問題。」陳其邁答說：「病媒蚊多啦！環境複雜，大中交流道、金獅湖，還有殯儀館，然後濕地，全部都在這。」

韓國瑜主掌市政，竟然問去年競選對手疫情原因；對此，在場陳姓民眾罵說，韓市長忙選總統，不止是草包，根本無心市政。

韓國瑜最近頻頻到外縣市造勢，但支持度未明顯上升。韓國瑜昨破天荒開了七場直播，想讓民眾知道韓市長在做什麼？企圖找回昔日的網路聲量。

韓國瑜昨天一早九點先開直播，播出他參加市府登革熱防疫策略早會的談話。上午十一點多，又找衛生局長、環保局長，開直播報告登革熱與環境議題。

接著下午，香港總商會拜訪、接受電台訪問，韓國瑜竟都開起直播。傍晚韓國瑜又到凱旋青年夜市，與網紅行銷銅板美食，稍後又到仁武烤鴨，與老闆直播討論美食。晚間，韓國瑜坐著摩托車，直播巡視路平與酒駕臨檢，結束一天「網紅」行程。

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