國民黨批政府無視台嫌被「送中」 遭網友一面倒砲轟

2019-06-21 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港200萬人為「反送中」走上街頭，要求香港政府撤回「逃犯條例」修法，引發國際關注。國民黨今天則在臉書批評政府，香港人為了守護家園，追求民主，站出來反送「中」，但台灣已有詐騙犯被送交中國，民進黨卻無動於衷，文章一出卻遭網友一面倒砲轟。

國民黨今天在官方臉書表示，國民黨執政時期，也曾發生台籍詐騙犯被遣送中國的事，但經過兩岸交流協商，台灣能共同偵辦，為台人爭更好權益。民進黨在野時大罵不已，如今執政後卻噤聲。今年6月7日，西班牙又遣送94名台籍詐騙犯至中國，無視我方的司法管轄權，民進黨卻連一點作為跟辦法都沒有。

國民黨指出，陸委會副主委邱垂正3月時曾說，如果香港《逃犯條例》通過，台灣人可能被移送至中國，會考慮對香港發布旅遊警示。然而，台灣人被遣送中國，其實是現在進行式，根據統計，目前至少已超過600台嫌被遣送至中國。國民黨更批民進黨「選你們當執政黨，是要讓你們解決問題，若不能解決問題，只好換一個黨來處理！」

該文一出沒有獲得網友認同，反遭一面倒留言砲轟，「說過不要再貼這種打臉自己的文章了好嗎拜託」、「講得國民黨很像有辦法一樣」、「笑死又在自爆」、「選你們不用送中，直接變一個中國」、「國民黨都不知道人民在意什麼？大家不相信專制 説謊的中共會有公平的審判 你們卻一直被中共騙」。

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