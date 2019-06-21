蔡總統：宗教自由與民主是台灣關鍵影響力

2019-06-21 09:49

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天出席國家祈禱早餐會致詞時表示，擁有宗教自由的民主生活，是台灣能夠帶給世界最關鍵的影響力，今年三月台灣首度與美國合辦印太地區保衛宗教自由公民社會對話，上個月長老教會也辦了一場民間版的國際宗教自由論壇，以前台灣的宗教信仰曾被箝制過，現在我們是全世界宗教信仰自由度最高的國家之一，她並強調守護家庭、守護下一代，政府確實有無可迴避的責任

蔡總統表示，這就是為何過去三年來政府加強對弱勢家庭的協助，我們協助家長為子女儲蓄，一起幫孩子儲蓄未來的教育基金，也加強托育補助、社會住宅、落實長照2.0，這些都是為減輕家庭的負擔，也鼓勵年輕人安心成家。

總統指出，今年上半年完成「護兒四法」的修法，包括兒少法、刑法、教師法、家庭教育法，守護我們的下一代，也補強過去社會安全網的不足，政府會持續守護每一個家庭，也請大家為遇到困難的家庭禱告。

「2019國家祈禱早餐會」今天在國際會議中心舉行。今年主題是「關鍵的影響力」，邀請蔡總統會中致詞。會中並由陳見岳牧師與彭蒙惠宣教士分別以台語、國語分享信息。

陳見岳牧師認為，雖然同性婚姻的專法立法通過，但「我覺得婚姻家庭還是社會的基礎，國家婚姻家庭若不好，國家就不會好」，現場報以掌聲，大喊「阿們」。他強調，年輕人對婚姻對婚姻要有正確的觀念，並祝福蔡總統當選下屆總統。

鄭博仁牧師也在隨後禱告中強調，家庭是一男一女，婚姻是國家的基礎。

蔡總統致詞時表示，在座許多原住民牧師對土地的關懷，一直是她最感佩的地方。又像是每一次來都坐在她旁邊的彭蒙惠老師，從年輕時就來台灣宣教，創辦空中英語教室，成為一代又一代的台灣人學習英語青春美好的記憶，這些都是最美好的、最關鍵的影響力。民間有這麼多正面的力量，身為總統，每一天的責任，就是政府和國家的影響力，尤其是政府能為社會帶來哪些正面的影響，台灣能在這個世界上發揮多少影響力。

蔡總統指出，我們是全世界宗教信仰自由度最高的國家之一，也樂意把台灣的經驗分享給國際上的朋友，這就是台灣的影響力。從世界角度來看，台灣不是很大，但台灣像一顆鑽石，可以映照出璀燦的光芒，讓民主與自由的普世價值傳遞到世界上更多的地方，相信台灣社會因為大家的禱告，一定會更安定、美好，繼續帶來更正面的影響力。

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