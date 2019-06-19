不滿被疑砸錢拼選舉 郭台銘：我沒領18％、每一分錢都自己賺的

2019-06-19 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘今上午參觀孫運璿科技人文紀念館，他在接受媒體訪問時，針對刊登廣告挨批「很有錢」一事反批總統蔡英文競選經費與政府資源分不清楚，不像他每一分錢都是自己賺的。

總統蔡英文昨與立委餐敘時，曾評論2020總統大選可能的對手，她在談到郭台銘時表示，郭財力雄厚，從報紙、網紅到廣告，花錢不手軟，「我想國民黨的人也都看到這點。」引發外界解讀，蔡是在指郭砸錢拚選舉。

郭台銘今上午則反批蔡沒有總統的高度，並指蔡念大學時花爸爸的錢、現在選舉是花國家的錢，質疑蔡競選經費與政府資源分不清楚，他也強調每一毛錢都是自己賺來的、也沒有領18%，不欠任何人的人情，做決策時不受任何人的干擾，以人民的利益做為最大的優先。

不過針對打算花多少錢競選，郭則未正面回應，僅說他現在在拚總統提名，若提名不過，省下來的錢會繼續捐癌醫、生化、研發、幫年輕人創業，強調取之於社會、用之於社會。

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