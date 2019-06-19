桃市明年預算水準不變 鄭文燦：採零基精神、支持競爭型預算

2019-06-19 11:20

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦日前宣布因應綠線捷運等重大計畫，各部門預算刪減15％，各部門引起不少討論；鄭文燦今天於市政會議前受訪時指出，明年的預算會維持今年的水準，至於調降的預算不包含人事、福利等經常門預算，各部門採零基預算精神，才有更大的空間支持有需求的競爭型預算，才能提高預算效率。

鄭文燦也提到，雖然去年教育局預算執行率是93％，原來是可以做一些調整，但顧及學校教育的基本需求、基於保護學校教學品質，所以學校的預算沒有做調整，不受15%的限制。

鄭文燦說，各部門在編列預算，大概會超過2成，市府審查時再調降，但明年度預算希望採取零基預算精神，各單位回到正常編列水準，有需求的競爭型預算可以提出來，看它的急迫性與必要性，市府在初審、複審的時候，會給予充分的支持，這樣的話預算效率比較高，事實上這樣的作法是比較正確的。

鄭文燦表示，因為桃園市的建設、福利、活動、人事四方面都有需求，特別是建設預算與福利預算，按照法定支出與建設的時間表，都會增加；未來調降15％，降的是業務、資本門的預算，但人事預算不能調降15％，因為人事預算是公務員薪水，有些基本需求是不會動的。

鄭文燦說，明年預算希望能維持今年的水準，因為這有公共債務法的限制，當然桃園大型建設要分擔款，還有福利支出按照法律的規定會成長，比如說桃園市老人的人數會成長，比如說人事的調薪、增加員額，那人事預算也會成長；在這種福利、人事與建設的成長上，市府一定要樽節開支，桃園財政才會穩健，這是一個負責任的做法。

對於外界質疑，市府的福利超出負擔，才會有調降部門預算的動作，鄭文燦也解釋，桃園市特有福利也行之有年，除非把它調降，未來會多利用中央款、減少地方款，此外捷運建設雖然花很多錢，但經過2、3年，土地開發會挹注回來，所以財政仍然是穩健。

最後鄭文燦強調，會爭取中央在特別統籌分配稅、一般補助款，不再是六都最後一名，桃園的城市規模、預算規模需要中央的挹注，他會去爭取；另市府推動的各項都市計劃，包括土地開發、重劃工程都要把握時間、進度，一方面可以讓建設完成，二方面也可以挹注市庫，這些都是必要的。

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