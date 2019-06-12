與畢業生「市長獎」得主合影 怎麼拍他都OK

2019-06-12 23:55

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市188所國小今年獲「市長獎」應屆畢業生共902人，市長鄭文燦12日下午前往中壢區林森國小頒獎、合影，一如往年，獲獎學生愛比什麼動作、表情拍照，他都奉陪。鄭文燦讚賞獲獎畢業生的事蹟都令人感動且值得嘉許和學習，也期許畢業生能成為自己人生的導演，不斷挑戰自我，在人生道路上持續發光發熱。

主辦的市府教育局今年提出4位有特殊表現的「市長獎」獲獎學生，大溪區仁善國小王昱鈞是學校棒球隊選手，接受嚴格訓練，於今年「謝國城盃全國少棒錦標賽」擊出2分打點全壘打勇奪冠軍，拿下「2019LLB中華隊代表權」，將於畢業後代表台灣前往韓國爭取亞太區代表權，雖然練球佔了很多時間，他不因為練球而荒廢課業，學業成績名列前茅，各科平均更超過90分以上。

復興區三民國小陳筱妮來自單親家庭，學習認真，常協助同學解答學習困惑，擁有極佳的人緣，擅長小號、木琴、爵士鼓等樂器，未來希望改讀音樂、參加弦樂團；在家中，會主動分攤家事，指導弟妹課業問題，對於上幼稚園小班的弟弟照顧有加。

桃園區建國國小附設補校的瑪吉帝森（48歲）是菲律賓的新住民，努力融入台灣環境，白天雖要上班但在學校學習時不畏辛勞出席率高，由於語言不便上課時自帶電子字典翻譯老師上課內容，另找資料補充學習，好學過人。

中壢區新明國小啟聰班黃仁欣雖有聽力限制，需付出更多學習心力，他利用綜合溝通法（唇語、口語、肢體動作）才能理解普通學生的學習內容，即使學習過程如此挫折，仍不放棄，學習之餘更是服務熱心，活潑有活力是老師的好幫手。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法