桃園通過食安條例 明定日本福島五縣生產食品不准賣

2019-06-12 23:38

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會今天修正通過桃園市「食品安全管理自治條例」草案，在議員舒翠玲要求下，直接點名日本福島、茨城、櫪木、千葉、群馬縣的「核災區生產食品」不得販賣，若該自治條例順利施行，未來，即使日本「核災區生產食品」在台灣解禁，也因為自治條例原因不得在桃園販售，形成一國兩制情形。

席間市長鄭文燦也解釋，目前衛福部食品藥物管理署是依據「食品安全衛生管理法」公告日本核災五縣生產食品不得進口，公告是行政程序，如果列入自治條例，將會變得沒有彈性，無法跟上中央政策配合，建議取消「核災區生產食品」不得販賣規定；衛生局表示，「食品安全衛生管理法」對於食品管理部分相當嚴謹，因此桃園市訂定食品安全管理自治條例時，這部分是回歸母法規定。

增列第十條之二為「本市不得販售日本受輻射地區生產、製造或加工之食品。前項之地區指日本之福島、茨城、櫪木、千葉、群馬縣」，另增列第十條之一也明訂「本市販售之豬肉及其相關產製品不得檢出乙型受體素（瘦肉精）」。

「食品安全管理自治條例」第十七、十八、十九條為罰則，其中食品來源通報不實、販賣含瘦肉精豬肉食品、日本「核災區生產食品」及食品添加物業者未按作業流程、餐飲業者並依規定藏留樣品48小時者，得處以3到10萬元不等罰金，並得按次處罰，情節重大可停業一定期間；衛生管理人員未按時參加講習，可罰1到5萬元不等罰款，相關證明文件未放置營業、作業場所，可罰1至3萬元不等罰款。

法務局長周春櫻表示，由於自治條例有罰則，未來會送衛生福利部審議，由於點名福島五縣市生產食品不得輸入，與現行法令有衝突，未來還是要看中央意見，若通過後依第廿條則明定本自治條例自公布日實施。

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