美式陪審制、反核廢公投提案 中選會駁回

2019-06-18 22:37

〔記者黃欣柏／台北報導〕中央選舉委員會今召開委員會議審議6項全國性公民投票提案，其中僅有動保人士黃泰山所提的流浪犬貓絕育案被認定合於規定，律師張靜所提的「美式陪審制」、反核人士蔡中岳所提的「反核廢」及前副總統呂秀蓮所提的「和平中立」公投，則均決議駁回，另有2案限期補正。

中選會指出，黃泰山所提的「你是否同意修改動物保護法，明定直轄市、縣市政府動保機關應全面執行誘捕、絕育在外活動之無主流浪貓狗」，經審議認定合於規定，後續將函請戶政機關查對提案人。

2項先前已舉行聽證的公投提案，包括張善政所提「您是否同意訂定數位國家專法，設立直屬行政院之中央二級機關『數位創新委員會』，發揮數位時代前瞻功能，來解決政府在數位時代法規鬆綁不及、政策創新不足的醫療長照、教育、金融、交通等各種問題」與李敏所提「您是否同意在核能安全管制機關審查通過後，政府應將現有核能電廠使用執照延長20年」，中選會則決議應限期補正。

另外，律師張靜所提的「您是否同意我國應該採取以美式陪審團審判制度為藍本的陪審制」、蔡中岳所提「您是否同意增訂條文，實現高放射性核廢料最終處置場啟用前，我國不得提出或執行新建、續建、擴建或延役核電廠之計畫」及呂秀蓮所提「你是否同意台灣應向國際宣布和平中立？」，補正後仍不符合規定，因此決議駁回。

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