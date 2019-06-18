「柯文哲蠻乖的」 柯爸要王世堅來罵他

2019-06-18 13:51

〔記者蔡亞樺／台北報導〕「柯黑」台北市議員王世堅時常批評台北市長柯文哲，近日柯文哲的兩岸說法被中國國台辦公開讚賞，王世堅大酸柯是「中共金孫」。柯文哲父親柯承發今日接受廣播專訪時表示，他孩子蠻乖的，但在電視上常常有人罵柯，尤其王世堅罵柯罵到一元不值，如果我的孩子那麼壞，就是做爸爸的責任，「希望王世堅來罵我好了」。

柯文哲父母親柯承發、何瑞英今日接受廣播主持人邱明玉專訪。何瑞英心疼表示，柯文哲沒做什麼壞事，媒體、名嘴、議員一直罵柯文哲，台北市民都知道柯在做什麼，「我想來想去，是嫉妒柯文哲」。

何瑞英還說，王世堅為什麼要一直罵柯文哲，有一次王世堅辦公室主任也在臉書直播，臭罵她和她先生，「我沒有怎樣，為什麼要一直罵」，只好想說「天會懲罰他」。

除了王世堅，何瑞英還點名北市議員簡舒培常常在罵柯文哲，何瑞英說，柯文哲難道對民進黨有這麼不好嗎？柯文哲難道都沒有給人家欺負嗎？「有耶」，為什麼要欺負柯文哲，就是「嫉妒」，每天看到孩子被罵，實在很受不了。

柯承發則說，「我的孩子，他的好壞，做父親的有責任」，電視台每天都在罵，做父親的聽了也是蠻痛苦的。如果我的孩子那麼壞，就是做爸爸的責任，「希望王世堅來罵我好了」。

至於是否支持柯文哲參選2020總統大選，柯承發直言不贊成，表示還是希望柯做醫生就好，現在都在政權鬥爭，每天看電視，很擔心台灣的將來。

柯承發說，柯文哲身為台北市長，但他的父母親還是很平民，晚上垃圾車來還是要去倒垃圾，每天都像普通人一樣要倒垃圾、做家事；如果柯文哲有一天真的當總統，他的父親也是要去倒垃圾，還是要自力更生。

何瑞英則表示，柯文哲沒有說要選還是不選，他都說不知道，到時候再看。主持人問到白綠是否可能重新合作，何瑞英、柯承發均表示「不可能」，何瑞英還說，民進黨修理成這樣，怎麼可能呢。

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