韓國瑜嗆登革熱增加算蘇貞昌的 邱俊憲：高雄沒發財算誰的？

2019-06-18 08:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨晚在政論節目現場嗆聲，指中央如果再不支援登革熱防疫經費，病例多一個、就算行政院長蘇貞昌的；民進黨高市議員邱俊憲感慨韓市長的行政倫理，真是初一十五不一樣，並反問高雄沒發財、又算誰的？

邱俊憲指出，高雄市政府6月14日發給中央公文、要5318萬3510元防疫預算，三天後，也就是昨天晚上6月17日，韓市長在政論節目上喊出：「不給錢，再有登革熱就算蘇貞昌的」，行政院半夜回應，會全額給，不要急著精算⋯。

邱俊憲表示，之前，韓市府不願意按規定發公文爭取補助，事後解釋叫做顧及行政倫理⋯，然後，6月17日，沒有事前通知要拜訪立法委員們，兩手空空沒有帶任何資料，倒是帶了一堆記者跟攝影機，在今年度中央政府預算早就審議完畢下，才去拜託立委們支持預算⋯。

可怕的是，親韓的政論節目同時發動攻擊，批評那些立委們不幫忙，不爭取中央的防疫預算、卡韓？！ 原來這就是韓市長的倫理！

到了晚上，韓市長到政論節目，不知道他的邏輯緣由，全台灣民眾應該都收到「若蘇院長不給錢，再有一個登革熱，就算蘇貞昌的⋯」，這麼一句話，讓許多人覺得，市長難道不是韓國瑜嗎？在中央多次表達真的缺預算、會全力支持下，還要用這種民粹刀砍，如果不怎麼樣，那就算誰的？！

邱俊憲問，那麼高雄愛河水變髒、算誰的？選前喊的那麼大聲的發大財，高雄沒發財，又算誰的？

難道，這就是韓市長的行政倫理嗎？！

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