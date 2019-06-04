韓國瑜批「前朝」問政不及格 議員打臉：國民黨長期是多數黨

2019-06-04 08:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜透過臉書以16字批評「前朝」不及格問政，民進黨高市議員邱俊憲打臉韓國瑜，直言韓市長可能到現在還搞不清楚，過去長期以來，高雄市議會的多數黨「都是國民黨」，批過去議會不及格、是罵國民黨嗎？

韓國瑜今凌晨在臉書PO文指出，「居心不正、是非不分、寬以待己，嚴以律人」，這就是一個政治人物、不及格問政的最高境界。

韓國瑜指出，如果前任市長第一任期的前5個月政績比我亮眼，他一定見賢思齊；如果前任市長每一次行政院會從不缺席，他一定反躬自省；如果某些議員曾經用今天對付市府團隊的刁鑽跋扈姿態痛罵過前朝市長與團隊，關於3千億負債、慶富弊案、氣爆善款去向、5千天坑、登革熱災情、貪汙人員下落、經濟指標下滑等等重大市政問題，他一定肅然起敬。

韓強調，現任市府團隊日日夜夜一天當三天用的奮起直追，就是要為高雄盡快追回那失落的20年，身為市長，不求任何議員寬以待他，但看著某些沒有盡到問政職責的某些議員，他為高雄市民感到痛心，也希望下次議會質詢能看到一個公正不阿、是非分明、嚴以律己的及格態度。

對此邱俊憲指出，韓市長可能到現在還搞不清楚，過去長期以來，高雄市議會的多數黨「都是國民黨」，只有縣市合併後第二屆、才第一次由民進黨擔任多數黨，難道韓市長在痛斥過去2、30年的議會不及格，其實是在痛罵國民黨嗎！邱俊憲也感慨，沒看過這麼愛痛斥議員的市長。

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