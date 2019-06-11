韓市長打臉韓總！高市府6/19將賣地 邱俊憲：還陳菊清白

2019-06-11 22:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市議員邱俊憲指出，6月19日，高雄市政府將處分8000坪市有土地，預定售價超過17億元，他形容這是「韓市長打臉韓總」，而韓市長當家後，終於用行動來還陳菊前市長一個清白！證明處分抵費地是「合法」、「合理」籌措市府財源的手段，絕對不是在賤賣祖產！

邱俊憲說，韓市長去年大選時，多次抨擊陳菊前市府賣土地籌地方政府財源做法是賤賣祖產，當選後，也信誓旦旦將不會處分市政府所擁有的土地；但在韓國瑜上任後，市府地政局將於108年6月19日、公開標售19筆位於各重劃區與區段徵收區內的抵費地，面積總計超過8000坪，底價保守估計超過17億元。

邱俊憲直言，難道、這是現在的韓市長在打臉過去的韓候選人嗎？

邱俊憲認為，韓市長真的要感謝陳菊前市長所進行的公辦重劃，今天他才有19塊「非公用土地」可處分，幫他籌得超過17億元，除了韓國瑜當市長後可處分的非公用土地之外，陳菊任內辦理39處市地重劃，無償取得公共設施用地191.51公頃（近58萬坪），不僅大幅改善地區環境，更節省市民約580億元土地徵購費用，這些無形中都減少了以後市政府在公共設施開發時的負擔。

邱俊憲說，雖然韓市長仍沉浸在身為候選人的情緒跟氛圍中（從市長大選到總統初選），現在政府各機關單位正在籌編明年度的預算，韓市長也將在9月份向高雄市議會提送他編列的第一本總預算書，他要如何落實對高雄市民的承諾?預算書將成為照妖鏡，會不會做、預算有沒有編列，一看就知道，而他籌措相關財源的手段與方式相信在議會審議時，自然有所支持與反對，屆時又將是一次來檢驗過去言行是否屬實的時刻。

邱俊憲指出，對於土地處分籌措財源這件事，韓市長必需為他過去曾指控的那些負起責任，該道歉的，一定要還給人家一個公道。

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