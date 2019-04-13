高雄市民不滿韓「說大話」占多數 韓國瑜未正面回應

2019-04-13 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市政府研考會日前公布市長韓國瑜就職百日施政滿意度調查，滿意度達61.3％，但民進黨市議員邱俊憲在臉書上公布完整調查，結果顯示不滿意的民眾也有3成，其中超過5成的市民指不滿意原因為「市長宣傳多/說大話」。對此，韓國瑜僅以「高雄市民的光榮度」很高來回應。

韓國瑜就職一百天時，市府公布三個月來的施政表現，有25.4%市民表示「非常滿意」；35.9% 市民表示「還算滿意」；19.2%市民表示「不太滿意」；10.8%市民表示「非常不滿意」，另有8.7%市民「未表態」。其中不滿意度當中，高達55.3%民眾直指不滿意原因，就是因為「市場宣傳多/說大話」；另外「未感受到市政進步和政見未落實」，以及「經濟表現差」也都榜上有名。

綜合媒體報導，對此，人在美國訪問的韓國瑜回應指出，「很多民調我們都參考，我們也謙虛地接受。」強調民調會有機構效應，不同的顏色、機關團體做出來的民調他都會參考，也會予以尊重。

韓國瑜另提到，「我們心裡非常的清楚，高雄市民的光榮度高達百分之76，那其他的我們一樣參考，一樣尊重。」似乎不願正面回應市民不滿他說大話一事，只用「高雄市民的光榮度」有很高的民調來回應。

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