反送中》挺香港！立院朝野共同聲明：籲港府撤回逃犯條例

2019-06-17 17:22

〔記者呂伊萱、謝君臨／台北報導〕立法院朝野黨團今協商後，針對香港「反送中」發表共同聲明。立院譴責並抗議港府武力處理群眾運動，籲港府謙卑面對群眾訴求；立院聲援香港人民對民主自由的訴求，籲港府撤回「逃犯條例」草案；立法院同時建議政府，以行動支持香港人民，提供關懷與援助。

立法院今天召開第9屆第7會期第1次臨時會，針對香港「反送中」行動，立法院時代力量黨團及民進黨團今早擬具決議文，盼朝野黨團支持，以立院名義發表共同聲明；對此，立法院長蘇嘉全上午召集朝野協商時，尋求各黨團共識，但由於國民黨團反對，最終蘇嘉全裁示由法制局融合民進黨、時代力量、國民黨與親民黨四黨團立場撰寫聲明。

聲明經協商後，下午由立法院長蘇嘉全、民進黨黨團總召柯建銘、民進黨黨團幹事長管碧玲、民進黨黨團書記長鄭運鵬、親民黨黨團幹事長陳怡潔、親民黨黨團總召李鴻鈞（代）、時代力量副總召高潞‧以用、國民黨黨團總召曾銘宗與首席副書記長陳宜民簽名成案。

立法院院會今天下午5時許宣讀共同聲明，針對香港人民集會遊行要求香港政府撤回「逃犯條例」一事發表三點聲明：

一、香港政府以武力處理群眾運動的方式，本院全體同仁提出譴責與抗議：香港人民發動大規模的人民抗議活動，表達人民聲音，本院各黨團不認同香港政府以武力方式對待群眾運動，呼籲香港政府應謙卑面對群眾訴求，將衝突降到最低。

二、我們聲援香港人民民主自由的訴求，呼籲香港政府應撤回逃犯條例草案：基於捍衛自由民主人權的普世基本價值，合作打擊犯罪不能以侵害人權的法案為前提。香港人民有權追求自己的民主與自由，我們永遠支持這種普世價值，反對侵害人權自由。

三、建議政府應對香港人民以行動支持並提供關懷及援助：香港人民行動演變為流血衝突，為支持香港的民主法治體制與自由民主，建議政府應依「香港澳門關係條例」第18條及相關規定，對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害的香港居民，得提供必要的援助，並給予關懷。

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