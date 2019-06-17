立院「反送中」聲明 蘇嘉全裁示融合4黨團立場

2019-06-17 12:02

〔記者謝君臨／台北報導〕針對香港「反送中」行動，立法院時代力量黨團及民進黨團均擬具決議文，盼朝野黨團支持，以立院名義發表共同聲明；對此，立法院長蘇嘉全今天上午召集朝野協商時，尋求各黨團共識，但由於國民黨團反對，最終蘇嘉全裁示由法制局融合四黨團立場撰寫，若各黨團無異議，預計下午會在臨時會中宣讀。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨對「反送中」已發表兩聲明，包括全力支持香港的民主自由、法治人權，呼籲港府撤回立法；黨團原有思考過是否立院有一共同版本，但民進黨團在臨時會的議程及內容上，一點都不尊重在野黨，不讓我們有表達的機會，國民黨吞不下這股怨氣，絕對不跟你們發共同聲明。

民進黨團總召柯建銘回應，不一樣的事情不要攪和在一起，臨時會要討論什麼，是今天上午黨團會議才決定，考慮臨時會議事過程的順暢性，執政黨對臨時會要有更負責任的態度，怕萬一發生什麼事，會拖到臨時會，因此才會預先排隊，希望在野黨能夠諒解，但這跟要不要共同決議文是兩回事。

時代力量黨團總召徐永明強調，香港特首一直把責任推給台灣，這有急迫性的問題，針對香港「逃犯條例」的「譴責、撤回、關懷」等，各黨團均有共識，也不會干擾議程，呼籲能共同提出決議文；此外，針對國安修法，時力推出反併吞四法，另還有礦業法、考試院組織法，希望可以一起處理。

親民黨立委陳怡潔指出，反對臨時會常態化，對於政治性議題，她認為不需要在臨時會處理，長照是親民黨團比較重視的，現在送出的是行政院版，建議把其他黨團的版本納入共同處理。

由於會中對於是否針對「反送中」發表共同聲明，各黨團並無共識，最終蘇嘉全裁示，請法制局融合四黨團共同意見，擬一個聲明出來，整理絕對不會偏頗，也要各黨團簽名，若無異議，就以立院的協商結論做聲明發表，在下午的院會直接宣讀，不會影響到議事的進行，就這樣結案。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法